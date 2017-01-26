Cübbeli AHmet Hoca'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Yaptığı satranç çıkışı ile tartışmaları alevlendiren Cübbeli Ahmet Hoca'nın çocukluk yıllarında çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün 1970 yılında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
47 yıl evvel çekilmiş fotoğrafta Cübbeli Ahmet Hoca'nın kıyafeti dikkat çekiyor. Cübbeli'ye ait fotoğraf, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
İşte Cübbeli'nin 47 yıl önceki hali;