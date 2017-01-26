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Celal Kılıçdaroğlu: Kemal Abi sen de var mısın?

Rıdvan Dilmen'in referandum için sosyal medyadan başlattığı 'Evet' kampanyasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Güncel / 26 Ocak 2017 Perşembe 09:53
Celal Kılıçdaroğlu: Kemal Abi sen de var mısın?
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Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz destek vermişti.

Sosyal medyada da çok konuşulan kampanyaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da katıldı. Celal Kılıçdaroğlu abisine, 'Kemal abi sen de var mısın?' diye sordu. Celal Kılıçdaroğlu için tepki çeken eylemlerinin ardından CHP'den ihraç kararı alınmıştı.



-Video-
Celal Kılıçdaroğlu: Kemal Abi sen de var mısın?

Celal KılıçdaroğluBurak YılmazKemal KılıçdaroğluArda TuranRıdvan Dilmen


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