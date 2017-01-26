Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi Gümüş Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 6 katlı Osmanlı Diriliş Ocakları Genel Merkezi'nin çatı katına çıkan ve aynı zamanda Osmanlı Diriliş Ocakları Genel Başkanı olan 50 yaşındaki Ayhan Dayıoğlu, intihar girişiminde bulundu. Elinde cep telefonu ile sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayın yapan Dayıoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki evrakının bulunmasını isterken, 15 Temmuz'da gazi olduğunu iddia ederek intihar ettiği takdirde gazilik unvanının ailesine verilmesini istedi. Boğazına da ip geçiren Dayıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı canlı yayını intiharı izleyen vatandaşlar cep telefonlarından onu takip etti.







Bugün saat 09.00'da genel başkanlığı yaptığı binanın çatı katına çıkan Ayhan Dayıoğlu, intihar girişiminde bulunurken sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak takipçilerine “İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından benimle ilgili yapılan müracaatın nerede olduğu ortaya çıkarılıp ve adil hakim ve savcıların bunu inceleyeceği bilgisi bana gelmez ise yarın akşam saat 17.00'ye kadar kendimi buradan aşağıya atacağım. Ben 15 Temmuz gazisiyim. Eğer benim evrakım ortaya çıkmaz ve adil hakimler buna bakmazsa ben buradan atlayacağım. Benim gazilik unvanımı Reisimiz(Cumhurbaşkanı) aileme versin” dedi.







İntihar girişiminde bulunan Dayıoğlu için polis güvenlik önlemi alırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Dayıoğlu'nun atlama ihtimaline karşılık yere şişme bot açtı.







Polisler, intihar girişimi eylemini sürdüren Dayıoğlu'nu ikna etmeye çalışıyor. Kaynak : İHA