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Borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 yükselişle 83.826,54 puandan tamamladı.

Ekonomi / 26 Ocak 2017 Perşembe 18:20
Borsada gün sonu rakamları

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 698,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi ise yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 84.025,30 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyelerin altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında ABDde dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin (UMICH) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 82.200 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak : AA

Michigan ÜniversitesiBankacılık


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