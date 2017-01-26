Başbakan Yıldırım: En yakınımdaki isim dinlenmiş

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, Adli Veri Bankası tanıtım töreninde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti hükümetlerinde uzun yıllar Ulaştırma Bakanlığı yaptığını hatırlatan Başbakan, ''Hep şunu vatandaşa söylerdik trafikte hız felakettir internette hız berekettir. Buna şunu da ilave ediyorum trafikte hız felakettir adalette, yargıda hız berekettir'' ifadelerini kullandı.17 Aralık döneminde yaşadığı bir olayı anlatan Başbakan, ' En yakınımdaki insan için dinleme yapılmış. Ben bunu öğrendim o dönem ki İçişleri, Adalet Bakanı'na sorduğumda böyle bir şey yok dediler. ' dedi.''Uzun yıllar AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanlığı yaptım doğrusu biz hep şunu vatandaşa söylerdik trafikte hız felakettir internette hız berekettir. Buna şunu da ilave ediyorum trafikte hız felakettir adalette, yargıda hız berekettir. Yargının hak ettiği güveni kazanması için yargılamada hızlanmamız lazım. Geç kalan adalet, adalet değildir.İnsanlar adaletin erken tecelli etmesi yüreğinin soğumasını arzu ediyor. Erken karar verip erken hüküm vermenin getireceği sıkıntıları sizler bizlerden iyi bilirsiniz. İstersiniz ki terazinin iki kefesi de eşit olsun. Vatandaş tarafından baktığınız zaman geciken adalet yargıya güveni azaltıyor. Adalet sarayları yaptık saraylar çok güzel ama içerisi daha önemli. Orada alınacak kararlar hepsinden daha önemli bunu da biliyoruz. Adalet devletin temeli, adalet olmayınca hiçbir şey olmaz. Onun için ülkemizin en acil konusu adalete hak ettiği itibarı kazandırmaktır.17 Aralık'ta dosyalardan en son savcının haberi oldu. En yakınımdaki insan için dinleme yapılmış. Ben bunu öğrendim o dönemki İçişleri, Adalet Bakanı'na sorduğumda böyle bir şey yok dediler. 15 Temmuz bir milattır. O gece savcılarımız vatansever askerlerimizle polislerimizle beraber aynı anda gözaltıları başlattılar.Bu alçak FETÖ'yle ilgili temizlikte yargıdaki başarımız, diğer kurumlara göre çok daha iyi durumda. Bu tesadüfi değil. Çünkü siz en önce yüzleşen kurumsunuz.2010 referandumundan sonra FETÖ'cüler su yüzüne çıktılar. Size kazık attılar ve kendilerini ifşa ettiler. O kadar öz güven sahibiydiler ki 'Artık bize kimse bir şey yapamaz...' Orada listelerde ayıklama yaparken kendilerini ele verdiler ve günü geldiğinde de hepsini teker teker tespit edip ayıkladınız. Bugün 3 bin 581 hain sizin aranızda artık yok. Bu önemli bir gelişme. Ayrıca yardımcı personelden 4 bin 235'ini yine sistemden temizlediniz. Halen alt yapılarda bu yapıya sahip olan insanlar mutlaka vardır. Bu konudaki çalışmalara rehavete düşmeden devam etmenizi bekliyorum.OHAL için yargı yolu kapalıydı. 70 bin bireysel başvuru AYM'de bekliyordu. Şimdi itiraz yolunu hukuki bir zemine kavuşturduk. Bu dosyaların AİHM'e gitme ihtimaline karşı bir itiraz komisyonu oluşturduk. Bu düzenleme OHAL süresince dahi hak arama yolunun açılmasıdır. Bu kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız, tek tük kazaya kurban gidenler olabilir. Onların mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. Adaletin gecikmeden tecellisi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.Vatandaş bunu soruyor bunları ayrı yargılayın bunlarla bağlı olanları da tekrar yargılayın. Vatandaşın yüreği soğusun. İdam idam diye insanlar sokakta niye bağırıyor? Sonuç görmek istiyorlar. Vatandaş diyor ki bunun hesabını verin ben vatandaşın elçisiyim arkadaşlar.Yargılamada hızı artırmak için her gün yeni teknolojiler geliyor uygulamalar geliyor. Bunların vatandaşa tanıtılması önemli. Ben ilk defa işe gireceğim zaman 1976'da iyi hal kağıdını 2 ayda aldım. Gayrettepe'de 6. Şube vardı oraya gittim iki sefer Sultanahmet'e gittim 2 ay içinde sabıka kaydını aldım. Şimdi hemen tuşa basıyorsunuz 2 dakikada alıyorsunuz.