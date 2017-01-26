Bakan Çelik'ten çiğ süt açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakanlığın toplantı salonunda çiğ süte ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak gıda güvenliğini sağlamanın yanında insan sağlığını korumakla da yükümlü olduklarını ifade eden Bakan Çelik, Türkiye’de çiğ sütün vatandaşlar tarafından yaygın şekilde kullanıldığını kaydetti.



Vatandaşların sağlıklı çiğ süte erişmeleri ve tüketmeleri için çiğ sütün doğrudan arzına dair tebliğ oluşturduklarının bilgisini veren Bakan Çelik, "Bu taslağı hazırladıktan sonra yayımı için Başbakanlığına göndermiş bulunuyoruz. Hazırlanan tebliğ ile çiğ sütün vatandaşa doğrudan ulaştırılmasında yeni düzenlemeler öngörülmektedir. Buna göre çiğ süt ari çiftliklerden, işletmelerden ancak satılabilecek. Yaklaşık 1 milyon 300 bin ton civarında ari işlemenin ürettiği süt söz konusu. Ancak buralardan çiğ sütün satışı söz konusu olabilecek. Çiğ sütün son tüketiciye satışı sağımdan itibaren 24 saat içerisinde yapılabilecek. Üretici tarafından soğutma dışından hiçbir işlem uygulanmayacak. Çiğ süt tüketiciye tek kullanımlık malzemeden yapılmış ambalaj içerisinde veya tüketici tarafından verilen kaba konarak arz edilebilecek. Çiğ süt üreticisi tarafından sadece doğrudan tüketiciye veya yerel perakendeciye satılabilecek. Yerel perakendeci sütü sadece tüketiciye satmak üzere üreticiden alabilecek. Çiğ sütün son tüketiciye arzı hususunda mesafe konuda dikkate alındı. Otomatik satış makinesi sahibi süt üreticileri yani çiftlik sahipleri sütü tüketiciye satmak istediklerinde katedecekleri mesafe 200 kilometre yarı çağın ötesini geçemeyecek" diye konuştu.



Kaynak : İHA