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Bahçeli isim vererek medya patronlarını yerden yere vurdu

Devlet Bahçeli, MHP'de hayırcılar çoğunlukta diye asılsız haber yapan Doğan Medya, Ciner ve Doğuş Grubuna ağır eleştiriler yöneltti.

Siyaset / 26 Ocak 2017 Perşembe 19:55
Bahçeli isim vererek medya patronlarını yerden yere vurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum süreciyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Bahçeli'nin mesajları şu şekilde;

'KUTUPLAŞMANIN, KARANLIĞIN FIRSATI KOLLANIYOR'
'Yeni bir referandumun arifesindeyiz. Türk milletinin şaşmaz ve isabetli iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bu anı sabırla beklemeliyiz. Makyavel, “fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldir”, diyordu. Kaos kuluçkasına yatıp felaket üretmeye niyetlenenler şimdilerde fırsat kolluyor.'

'Neyin fırsatı kollanıyor diye soracak olursanız, derim ki; kutuplaşmanın, krizin, kamplaşmanın, karanlığın, kavganın, kargaşanın...'

'MEDYA PATRONLARINA SERT TEPKİ'
'Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın;yönümüz doğru,siyasetimiz doğrudur. Şimdi şu teklifim herkes tarafından da dikkate alınmalıdır:

'Madem MHP'de hayırcı muhalifler etkin ve çoğunluktadır, o zaman YSK ayrı bir sandık kursun, başına da müşahit diye Aydın Doğan'ı oturtsun.'

'Olmadı Turgay Ciner, yetmiyorsa Ferit Şahenk kurulan ayrı sandıklarda görev yapsınlar. Yanlarına kirli ve kinli kalem sahiplerini alsınlar.'

'Ve MHP'li sözde müzmin muhaliflerin ne kadar hayır oyu kullanacağı ortaya çıksın. Bu demokratik teklifimiz de tarafımıza çok görülmesin.'

'Televizyonlarda MHP hakkında atıp tutuluyor. Gazeteleri açıp okuyorum, MHP'yi kesip biçiyorlar. Hepsi hücuma geçmiş MHP'nin üstüne oynuyor.'

'Bunlar; fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler,çeyrek aydınlar,CHP ve HDP'yle birliktedir.'

'NİFAKÇILAR KAMPANYALARINA ÇOKTAN BAŞLADI'
'Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar. Bir yanda evet, diğer yanda hayır diyenler devamlı surette tahkim edilirken, cepheleşme ve siyasal çatlaklar da derinleşmektedir.'

'SÖZ VE YETKİ MİLLETİNDİR'
'Anayasa değişikliğindeki maksat yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Peki, rahatsızlık niyedir?'

'NİHAİ ONAY MİLLETTEDİR'
'Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Kaldı ki bunun nihai onay mercii Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük. Sahip olduğumuz siyaset aklı; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir.'

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