Alışveriş merkezinde silahlı gasp

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Mansurdede Mahallesi'nde bulunan bir alış-veriş merkezinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, yüzünü atkı ile kapatan bir kişi elinde tabanca ile alış-veriş merkezine girdi. Kasaya yönlenen şahıs, alışveriş yapmakta olan müşterilerin gözü önünde bayan kasiyere silahı doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyerden kasadaki paraları alan şahıs, hızla alış-veriş merkezinden çıkarak kaçtı. Bayan kasiyer ise olayın sıcaklığı ile gözyaşlarına hakim olamadı. Olayın polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, verilen eşkal doğrultusunda çalışma yaptığı sırada eşkale uyan bir kişinin kaçması ise sıcak anların yaşanmasına neden oldu. Sokak aralarında kısa süren kovalamacanın ardından kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı.



Yapılan incelemede şahsın kimliği olmadığı için kaçtığı anlaşıldı. Emniyet Müdürü Levent Tutuk'ta olayın meydana geldiği alış-veriş merkezine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, gasp olayını gerçekleştiren kişiyi yakalayabilmek için çalışma başlattı. Kaynak : İHA