1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG kazandı.
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi gerçekleştirildi.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu açıkladı.
Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.
18 Mart 2017'de köprünün temelinin atılması planlanıyor. Köprünün Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülüyor.