1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi gerçekleştirildi.



Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu açıkladı.



Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu.



1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.



18 Mart 2017'de köprünün temelinin atılması planlanıyor. Köprünün Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülüyor.







Teklif veren firmalar:



Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG



IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG



Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG



IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG



24 firma şartname almıştı



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firmanın ihale dosyası aldığını açıklamıştı. Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGGIHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGGCengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGGIC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGGUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , 1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü, 2'si Koreli, 1'iolmak üzere 24 firmanın ihale dosyası aldığını açıklamıştı.