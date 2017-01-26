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1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 teklif

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi.

Ekonomi / 26 Ocak 2017 Perşembe 10:44
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 teklif

Karayolları Genel Müdürlüğünce, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli̇ kapsamında yapılan ihalede, 4 ortak girişim grubu teklif verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Sefer Tırman, haziranda Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olan Osman Gazi Köprüsü'nü de içeren Gebze-Gemlik kesiminin açıldığını anımsattı.

Ağustosta ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun içinde birçok "en"leri barındıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içeren Odayeri-Paşaköy kesimini hizmete verdiklerini anlatan Tırman, geçen yıl ihale çalışmaları sona eren Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamı niteliğindeki Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde de yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Tırman, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale kesiminin yapımının tamamlanmasıyla bahsi geçen otoyollarla entegre olduğunda Marmara Denizi etrafındaki otoyol ringinin de tamamlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Otoyol ve köprünün tamamı 2x3 şeritli olacak. İnşaat süresi 5,5 yıl olarak planlanmış olup, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'te köprü ve otoyol hizmete açılacak şekilde planlama yapıldı."

İhale için 11'i yabancı 24 şirketin ihale dokümanı satın aldığını belirten Tırman, bunlardan 4 ortak girişimin grubunun (OGG) teklif verdiğini bildirdi.

Komisyonun en kısa sürede teklif dosyalarının yeterlilik değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, teklif zarflarını açacağını söyleyen Tırman, "En kısa sözleşme süresini teklif eden istekliyi ihaleyi kazanan olarak ilan edecektir." dedi.

Teklif veren firmaların isimleri şöyle:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG

2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG

4- IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG

Komisyon daha sonra teklifleri değerlendirmek üzere çalışmalara başladı.

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