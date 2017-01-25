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Zonguldak'ta FETÖ sanıkları adliyede

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 11:55
Zonguldak'ta FETÖ sanıkları adliyede

Zonguldak'ta 69'u tutuklu, 15'i firari 84 sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı FETÖ/PDY davasının dün başlayan duruşmasının görülmesine bugün devam edildi.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan duruşmada tutuklu 69'u tutuklu sanıktan 12'si ifade vermişti.

Duruşmanın görülmesine bugün de devam edildi. Tutuklu sanıklar kaldıkları cezaevlerinden tekrar adliyeye getirildi. Bir sanık cezaevi aracından inerken kelepçeli ellerindeki Türk Bayrağını havaya kaldırıp, 'Vatan sağ olsun' diye bağırdı. Sanıklar, duruşmada ifade vermeye devam ediyor.



Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Zonguldak'taki dernek yöneticileri, iş adamları, kamu kurumlarında çalışan kişilerin aralarında bulunduğu sanıklar, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanıyor.

Örgütün sözde 'Çaycuma İlçe İmamı' olduğu iddia edilen M.K. ile meslekten ihraç edilen doktor, vergi memuru, sağlık memuru ve öğretmenin de bulunduğu 9 şüpheli Cumhuriyet Savcılığı'na çıkartıldı.


Kaynak : İHA

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