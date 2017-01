Hürrü Cengiz’in bir dizi ameliyat olması gerekiyordu fakat ailesinin maddi durumu olmadığı için bu ameliyatlar gerçekleşemedi.



Maddi imkanları olmadığı için devlet yetkilileri ve hayırseverlere çağrıda bulunan Cengiz, “Annemin, babamın her gün benim için gözyaşı döktüklerini görünce iyileşmeyi daha çok istiyorum” dedi.



3 yıldır çektiği acılara artık dayanamadığını belirten Hürrü Cengiz, “Annemin, babamın her gün benim için döktükleri gözyaşlarını görünce iyileşmeyi daha çok istiyorum. Ne bir toplum içine, ne bir insan içine çıkamıyorum aynaya baktığımda eski halimi görüp sanki tekrar bu halime geliyorum çıkıp ne aynaya ne kimsenin yüzüne bakamaz hale geldim, küçücük çocukların, herkesin bana bakıp güldüğünü görüyorum. Ağlıyorum her gün ağlıyorum ama tek istediğim bir an önce iyileşmek. Hayırseverler de devletimiz de sesimi duysun ne olur bana yardım edin bir an önce iyileşmek istiyorum. Küçüklüğümden beri hep polis olmak istedim. Bu hale düştüm düşeli polis de olamadım” diye konuştu.







Kızının Gaziantep’te tedavisini yaptırmaya başladıklarını, maddi imkanları yetmediğinden tedavinin yarım kaldığını belirten acılı baba Mithat Cengiz, tedavinin yapılması için devletten ve hayırseverlerden yardım beklediklerini ifade etti.



Anne Mediha Cengiz ise kızıyla çarşıya çıktığında herkesin kaçıştığını, korktuğunu söyleyerek sadece ameliyatlar için gerekli masrafların karşılanmasını istedi.



Mediha Cengiz, “Ben kimseden maddi yönden bir şey istemiyorum sadece çocuğumun ameliyatı için gereken destek sağlansın. Büyüklerimden, Başbakan’dan, Cumhurbaşkanımdan, iş adamlarından benim çocuğuma el uzatmalarını bekliyorum, başka bir şey istediğim yok. Benim gücüm yetmiyor. Çocuğumun burnu yok, ağzı yok. Toplumun içine götürdüğüm zaman herkes bakıyor ‘kaçın kaçın Hürrü geliyor korkarsınız’ diyorlar. Gerekirse böbreğimi istesinler vereyim. Ama evlat acısı geçmiyor. Ben anneyim anne olanlar bunun ne demek olduğunu bilir” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA