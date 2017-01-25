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Yunan ordusunda 'Arnavut Kartalı' skandalı

Yunanistan’da Mesolongi acemi birliğinde görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının üniformaları ile birliğin içinde Arnavut Kartalı selamı vermeleri, fotoğraf çektirmeleri ve bunu sosyal medyaya yaymaları tepkiye neden oldu.

Dünya / 25 Ocak 2017 Çarşamba 21:05
Yunan ordusunda 'Arnavut Kartalı' skandalı

Yunanistan’da Mesolongi acemi birliğinde görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının, askeri üniformaları ile Arnavut Kartalı selamı vermesi büyük yankı uyandırdı. Yunan Savunma Bakanlığı konu hakkında inceleme başlattı. Askerlerin 5 yıl hapis cezası almaları söz konusu olabilir. Bu skandal konuşulurken başka bir birlikte aynı selamı yapan bir Yunan askerin fotoğrafı yayınlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, açıklamada Mesolongi acemi birliğinde yaşanan olayla ilgili hangi cezai hükümler uygulanmış ise aynı hükümlerin bu olayda da uygulanacağını belirtti.

Askerin, Kıbrıs Yunan Kuvvetlerinde görev yaptığı ifade edildi.

Yunanistan ordusunda görev alan binlerce Arnavut asıllı Yunan vatandaşı bulunuyor ve bu tür olaylar askeri kanadı endişelendiriyor. Kaynak : İHA

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