USD (Alış - Satış) : 3,75 - 3,76 EURO (Alış - Satış) : 4,03 - 4,04

Yumurta topuğa ilgi bitmiyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinin sembolü ’yumurta topuk’ ayakkabı hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi görüyor.

Yaşam / 25 Ocak 2017 Çarşamba 14:51
Yumurta topuğa ilgi bitmiyor

Üretimi sadece Çarşamba’da yapılan ve Çarşamba ile özdeşleşen yumurta topuk ayakkabıya ilgi devam ediyor. Kendine özgü yapılış tarzı olan Çarşamba ayakkabısının ünü yurt dışına kadar ulaştı. Yumurta topuk ayakkabıyı gençlerin de ilgi gösterdiğini belirten Çarşambalı ayakkabı ustaları Çarşamba ayakkabısına yurt içinden ve yurt dışından talep olduğunu söyledi.

"GENÇLER DE KULLANIYOR"

Çarşambalı 50 yıllık ayakkabı ustası Fahrettin Tınaztepe, "Çarşamba ayakkabısının en büyük özelliği komple tek deriden olması. Topuğuna basılıp çekilebilir rahat bir ayakkabı. Çarşamba ayakkabısı sağlık açısından da iyidir. Hazır ayakkabılar çıktıktan sonra kullanım sayısı azaldı ama hala kullanımı devam ediyor. Çeşitli illere gönderiyoruz. Gençlerde kullanıyor bunları" dedi.

"YUT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN TALEP EDEN OLUYOR"

Çarşamba ayakkabısının farklı özellikler taşıdığını belirten ayakkabıcı Yaşar Özpınar, "Yumurta burun, yumurta ökçe, hakiki deri, bağcıklı ve bağcıksız Çarşambaya özel bir ayakkabıdır. Yapılış tarzı diğer ayakkabılardan farklıdır. Fiyatları 60-100 TL civarında değişiyor. Yurt içinden ve yurt dışından talep eden oluyor. Ayrıcalıklı bir giyimi olduğu için bunu herkes giymez. Topuklu sevmeyen giymez. Yarım ökçelileri de vardır. Onları herkes giyer" diye konuştu.


Kaynak : İHA

Ayakkabı UstasıAyakkabıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı