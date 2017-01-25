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Yakalanan terörist DEAŞ'ın keskin nişancısı çıktı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bir kıraathanede ihbar üzerine jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan şahsın DEAŞ’in keskin nişancısı olduğu ortaya çıktı.

Güncel / 25 Ocak 2017 Çarşamba 14:01
Yakalanan terörist DEAŞ'ın keskin nişancısı çıktı

22 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli kent merkezinde bir kıraathaneye operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu İsmail Mahlı ile kardeşleri Y.M. ve A.M. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 3 kişi sorguya alındı. İsmail Mahlı'nın cep telefonunda yapılan incelemede ve araştırmalarda DEAŞ terör örgütünün keskin nişancısı olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İsmail Mahlı'nın çatışmada sağ gözünden yaralandığını ve dikiş atıldığını belirledi. 2 kardeşi ile birlikte terör örgütünde yer aldığı belirlenen Mahlı'nın, örgüte eleman temin ettiği de ortaya çıktı. Mahlı'nın terör örgütünde keskin nişancı olarak görev aldığı da saptandı.

İsmail Mahlı ile kardeşlerinin sorgusunun çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.


Kaynak : İHA

Keskin NişancıTerörle MücadeleDaeş


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