TÜİK enflasyon sepetinde değişiklik yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) TÜFE hesaplamalarında kullanılacak endeks sepeti ve ağırlıklarda değişikliğe gitti. Buna göre, Ana harcama gruplarında yer alan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı 23,68’den 21,77’ye düşürdü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunun ağırlığı 15,93’ten 14,85’e, giyim ve ayakkabı grubunun ağırlığı da 7,43’ten 7,33’e çekti. Ağırlıklar, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda 8,02’den 7,72’ye, sağlıkta 2,66’dan 2,63’e, haberleşmede 4,42’den 4,12’ye, eğlence ve kültürde 3,81’den 3,62’ye geriledi.



Ağırlıklar da ulaştırmada 14,31’den 16,31’e, alkollü içecekler ve tütünde 4,98’den 5,87’ye, eğitimde 2,56’dan 2,69’a, lokanta ve otellerde 7,47’den 8,05’e, çeşitli mal ve hizmetlerde 4,73’ten 5,04’e yükseldi.



Yapılan açıklamada 2017 yılında TÜFE’de her ay 27 bin 386 iş yerinden ve 4 bin 275 haneden (kira maddesi için) 910 madde çeşidine ait yaklaşık 400 bin 772 fiyat derlenerek hesaplama yapılacağı bildirildi.



Hanehalkı bütçe anketi harcamaları sonuçlarına göre önemini kaybeden 6 madde 2017 TÜFE sepetinden çıkarıldı, önem kazanan 3 madde ise sepete eklendi. Stor perde, derin dondurucu, test kitabı eklenirken, düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya çıkarıldı.



Tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu değişken ağırlık yöntemi yerine, Avrupa Birliği tarafından önerilen, her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılmaya başlanacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada, daha önce yayımlanan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ürünleri ile altın hariç (H) ve enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç (I) endeksinin yanı sıra 19 yeni özel kapsamlı endeks haber bülteni ile birlikte yayımlanacağı, daha önce COICOP 3’lü düzeyde yayımlanan endekslerin detayı arttırılarak, COICOP 4’lü düzey ayrıntısında endeksler ilk defa yayımlanacağı kaydedildi. Kaynak : İHA