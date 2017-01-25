Trump'a 3 şart

Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Son Söz' programına canlı yayın konuğu olan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ABD- Türkiye ilişkilerinin daha iyiye gidebilmesi İçin Trump'a bazı önerilerde bulundu.



Özellikle 3 maddeye dikkat çeken Tayyar şu ifadeleri kullandı;



GÜLEN'İ İADE ETMELİ



Türkiye'ye yönelik birincil tehditlerden biri ne FETÖ. FETÖ elebaşı Amerika'da yaşıyor. Çok sayıda davada sanık olarak geciyor. Hakkında yakalama kararı var. Trump'ın Fethullah Gülen'i iade etmesi lazım.



TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİ ÇEKMELİ



PKK başta olmak üzere terör örgütlerinden desteğini çekecek. Ortadoğu'da terör örgütleriyle iş tutmaktan vazgeçecek.



MÜSLÜMANLARA BASKI YAPAN POLİTİKALARA YÖNELMEMELİ



Filistin merkezli Ortadoğu sorunlarına ilişkin olarak, İsrail yanlısı oradaki Müslümanları yok eden onları baskı şiddette yönlendirecek politikaları yönelmemesi önemli.



NEDEN SİSTEM DEĞİŞMELİ?



ABD ve Türkiye'nin geçmişte yaşadıklarını sayılarla özetleyen Tayyar 'Trump, ABD'nin 45. Başkanı. Ne zamandan beri başkan seçiyorlar 1789. 227 yılda 45 başkan değiştirmişler. Bu bir istikrarı ifade ediyor. Cumhuriyet ne zaman kuruldu, 1923. Şu anda Sayın Binali Yıldırım kaçıncı hükümetin Başbakanı, 65. 93 yılda biz 65. hükümetin Başbakanını görmüşüz. Aslında bu bile neden sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel