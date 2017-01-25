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Teröristler kışın aç kalacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batman, Tunceli ve Bitlis’te terör örgütlerinin kış üslenmesine yönelik devam eden operasyonlar kapsamında tespit edilen sığınaklarda çok sayıda mühimmat, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini, Şanlıurfa’da ise 1 teröristin yakalandığını açıkladı.

Güncel / 25 Ocak 2017 Çarşamba 13:02
Teröristler kışın aç kalacak

TSK'dan yapılan açıklamada, Batman Hasankeyf'te güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 1 sığınak içerisinde 2 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-11 roketatar, 2 adet Biksi makineli tüfeği, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-1 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet A/P mayın, 8 adet roketatar mühimmatı, 14 adet roketatar sevk fişeği, bin 32 adet Biksi makineli tüfeği mühimmatı, 120 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet elektrikli fünye, 15 adet el bombası tapası, 7 adet el bombası gövdesi, 4 adet Biksi makineli tüfeği namlusu, 1 adet büyük telsiz, 1 adet mayın dedektörü, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet tripot ayak, 1 adet güneş paneli ve çok miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Tunceli Nazımiye'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen 12 sığınak içerisinde ise 400 kg amonyum nitrat, 1 adet piknik tüpü, 3 adet sırt çantası, 1 adet hücum yeleği, 85 m branda, 1 kg tiner, 3 çift mekap ayakkabı, 1 adet palaska, 1 adet pas sökücü, 1 adet askerî çanta iskeleti ile sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi. Bitlis merkezde icra edilen operasyonda da 1 adet akü, 2 adet regülatör ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca Şanlıurfa Alçakale'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandığı kaydedildi. Kaynak : İHA

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