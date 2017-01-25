USD (Alış - Satış) : 3,80 - 3,81 EURO (Alış - Satış) : 4,08 - 4,09

Suriye'ye bomba için gübre gönderen şirket FETÖ'cü çıktı

Şanlıurfa’da ele geçirilen 5,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan gübrenin Denizli’deki FETÖ bağlantılı bir maden şirketine ait olduğunun belirlenirken, şirkete düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 21:19
Suriye'ye bomba için gübre gönderen şirket FETÖ'cü çıktı

Edinilen bilgiye öre, 8 Eylül 2015 tarihinde Suriye’ye gönderilmek üzere Şanlıurfa’da ele geçirilen 5,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan gübrenin Denizli’deki bir maden şirketine ait olduğu belirlendi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri maden şirketine operasyon düzenlenirken, şirketin kurucu ve ortaklarının Denizli’de, FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin hesap hareketleri ile ilgili MASAK’tan rapor talep edildi. MASAK tarafından gönderilen raporda şirketlerin yüksek meblağlarda gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek himmet ve kurban paralarını akladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 Ocak 2017’de A.D., Y.Ş., H.G., M.A., M.A.G., H.M.K. ve İ.S. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.S. ve H.G. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak : İHA

Adli KontrolYurt Dışı YasağıEmniyet Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı