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PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olduğu belirtilen Ahmet K, Ankara'da gözaltına alındı.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 17:06
PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olduğu belirtilen Ahmet K, terörle mücadele ve istihbarat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İç Anadolu bölge sorumlusu olan ve polis tarafından uzun zamandır aranan Ahmet K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Tanınmamak için top sakal bırakıp saç stilini değiştirdiği belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ahmet K.'nın sorgusu sürüyor. Kaynak : AA

PolisAnkara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüTerörle Mücadeleİstihbarat


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