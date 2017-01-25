Muharrem İnce: CHP yönetimi hata yaptı

CHP milletvekili Muharrem İnce, anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından referanduma sunulması beklenirken CHP yönetiminin bu süreçte hata yaptığını savundu.



Sözcü gazetesinden Nil Soysal'a konuşan İnce, 'Bu süreçte ikinci büyük yanlış da dokunulmazlıklar konusunda CHP'nin tavrı oldu. Ben 'hayır' oyu verdim dokunulmazlıkların kaldırılmasına. CHP yönetimi ise burada bir taktik hata yaptı. Böyle bir ortamda, böyle bir iktidar varken, diz çökmüş bir yargı varken, dokunulmazlıkları nasıl kaldırırsın? Bugün HDP'liler içeride. Yarın CHP'liler içeride olacak! Bakın Enis Berberoğlu ile Tuğrul Türkeş aynı şeyi söyledi. Biri müebbetle yargılanıyor, biri başbakan yardımcısı' dedi.