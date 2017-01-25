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Mogadişu'da bombalı saldırı: 12 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Dünya / 25 Ocak 2017 Çarşamba 10:47
Mogadişu'da bombalı saldırı: 12 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin kaldığı bir otelin önünde bomba yüklü 2 araçla saldırı gerçekleştirildi.

Sağlık ekipleri, olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını belirterek, yaralılar arasında uluslararası basın organlarında çalışan 4 kameramanın bulunduğunu aktardı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan terör örgütü Eş-Şebab internetten yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Bombalı SaldırıHükümetSomali


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