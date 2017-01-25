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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kar yağışı bekleniyor.

Yaşam / 25 Ocak 2017 Çarşamba 09:14
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın Elazığ'da sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya'da da öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bingöl ve Tunceli'de ise çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, Adıyaman'da parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren de yağmur ve yüksek kesimler kar yağışlı geçeceği ön görülüyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği aktarıldı.

Bölge genelinde gece ile sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kaynak : AA

Meteoroloji


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