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Meltem Cumbul ‘HAYIR!’ dedi

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, anayasa referandumunda ‘hayır’ oyu kullanacağını Twitter’dan açıkladı.

Siyaset / 25 Ocak 2017 Çarşamba 10:10
Meltem Cumbul ‘HAYIR!’ dedi

Anayasa değişikliği ve rejimin tartışıldığı günlerde sanatçıların referandum hakkında ne diyecekleri ne yorum yapacakları kamuoyu tarafından merak ediliyordu.

Referandum için geçen her sürede sanat camiası referandumda kullanacakları oyları sosyal medya hesaplarından açıklamaya başladı.

Son açıklayan isim Meltem Cumbul oldu. Cumbul, Twitter hesabından, ‘Hayır' diyeceğini açıkladı.

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