Meltem Cumbul ‘HAYIR!’ dedi

Anayasa değişikliği ve rejimin tartışıldığı günlerde sanatçıların referandum hakkında ne diyecekleri ne yorum yapacakları kamuoyu tarafından merak ediliyordu.



Referandum için geçen her sürede sanat camiası referandumda kullanacakları oyları sosyal medya hesaplarından açıklamaya başladı.



Son açıklayan isim Meltem Cumbul oldu. Cumbul, Twitter hesabından, ‘Hayır' diyeceğini açıkladı.





Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR — Meltem Cumbul (@MCumbulOfficial) 24 Ocak 2017