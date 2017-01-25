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Manisa'da 20 emniyet personeli gözaltına alındı

Manisa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 20 emniyet mensubu gözaltına alındı.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 10:59
Manisa'da 20 emniyet personeli gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir’de düzenlenen operasyonlarda meslekten ihraç edilen bir şube müdürü, bir komiser ve 18 polis memuru örgütün şifreli haberleşme programı olan ’ByLock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

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