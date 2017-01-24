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Koza Altın İşletmelerinin mallarına el konuldu

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Akın İpek, Cafer İpek, Melek İpek, Zenginer, Hasırcıoğlu ve Aksöyek'in mal varlıklarına el konuldu.

Ekonomi / 24 Ocak 2017 Salı 22:51
Koza Altın İşletmelerinin mallarına el konuldu

Koza Altın İşletmeleri, Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in üzerinde kayıtlı bulunan her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verildiğini bildirdi.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platormunda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ocak 2017 tarih ve 2017/517 D. iş sayılı kararına göre, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek isimli şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bulunan taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verilmiştir.'

Kaynak : AA

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