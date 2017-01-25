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İntihara kalkışan 18 yaşındaki kız hastanede öldü

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde önceki gün nişanlısından ayrıldığı için intihar eden H.Y. (18), bu sabah tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 15:50
İntihara kalkışan 18 yaşındaki kız hastanede öldü

Doğanyurt ilçesi Küçüktepe köyünde oturan H.Y. (18) adlı genç kız önceki gün annesi ve kardeşi evde bulunduğu sırada odasında tabancayı başına dayayarak intihar etti.

Odaya koşan anne Rabia Y., kızını kanlar içinde buldu. Ambulans ile Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan yaralı genç kız, ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı H.Y. buradan da Kastamonu Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Yoğun bakım ünitesinde önce beyin ölümü gerçekleşen genç kız bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

H.Y.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.


Kaynak : İHA

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