HDP’li vekiller Baydemir ve Yıldırım serbest bırakıldı

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasının duruşmasını izlemeye gelen Yıldırım ve Baydemir, duruşma salonunda haklarında 'zorla getirme kararı' bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.



KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında önceki duruşmada zorla getirme kararı verilmişti.



Gözaltına alınan HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Ahmet Yıdırım serbest bırakıldı.

