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Genç Kadının Feci Ölümü

İzmir’in Balçova ilçesinde otomobilde erkek arkadaşıyla tartışan kadın, park halindeki otomobilden inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 09:34
Genç Kadının Feci Ölümü
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Kaza, saat 06.30 sıralarında İzmir çevreyolu Selway alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova’dan Karabağlar istikametine seyir halinde olan 45 ZA 0154 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kaplan, bilinmeyen bir sebeple arkadaşı İlknur Aker (30) ile tartışmaya başladı.

Kaplan, tartışmanın devam etmesi üzerine otomobilini yol kenarına park etti. Bu sırada park halindeki otomobilden inen Aker, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Karabağlar’dan Balçova yönüne seyir halinde olan Ş.Ö. yönetimindeki 35 S 00471 plakalı servis minibüsü çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aker’in cansız bedeninin üstünden çok sayıda araç geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aker’in hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde can veren genç kadının cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp morguna kaldırılırken, servis şoförü Ş.Ö. ile Metin Kaplan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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