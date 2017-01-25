Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve bazı ilçelerde 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon timleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda aralarında bir havacı pilot müdür ile eski Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü, foto film müdürleri ile müdür, emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme aracı Bylock kullandıkları tespit edilirken evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital veriler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Kaynak : İHA