USD (Alış - Satış) : 3,75 - 3,76 EURO (Alış - Satış) : 4,03 - 4,04

FETÖ'ye şafak operasyonu

Antalya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında görevde olan polislerin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 14:19
FETÖ'ye şafak operasyonu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve bazı ilçelerde 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon timleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda aralarında bir havacı pilot müdür ile eski Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü, foto film müdürleri ile müdür, emniyet amiri, başkomiser ve komiserlerin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme aracı Bylock kullandıkları tespit edilirken evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital veriler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak : İHA

Fetö Terör ÖrgütüTerörle Mücadele


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı