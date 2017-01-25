FETÖ'nün MEB yapılanması deşifre ediliyor

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanması deşifre ediliyor.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün 'MEB Tokat İl Ablası' İlknur B, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olarak FETÖ hakkında önemli bilgiler verdi.



Örgütün 'sohbetleri'ne 2006 yılında katılmaya başladığını belirten İlknur B, '2008 yılında Tokat bayan öğretmenlerin il ablası oldum. Benden önceki öğretmenlerin ablası olan D.A'dan sohbet grubu aldım. Bu gruba sohbet ettim. Sohbet grubumda 6 öğretmen vardı. Sohbet grubumda bulunan öğretmenlerden burs, kurban parası adı altında para topladım. Bu paraları Fatma isimli bayana veriyordum.' ifadelerini kullandı.



İl ablalarının Ankara'da toplantı yaptıklarını anlatan İlknur B, şu bilgileri verdi:



'Necla Avcı 'MEB Türkiye Bayanlar İmamı' idi. Avcı, sürekli belli dönemlerde il ablalarıyla toplantılar düzenliyordu. Toplantılar genelde yapıya ait kolejde oluyordu. Ben MEB Türkiye İmamı Sait Kaya'yı 2 kere gördüm. Bir toplantıda Necla, ilk konuşmayı yaptıktan sonra bize Sait Kaya'yı MEB İmamı olarak tanıttı. Sait ve Necla'nın yanında toplantıda bölge imamı olarak değerlendirdiğim Servet isminde birisi daha vardı. İl abisine bağlı çalışıyordum. Benim dönemimde ilk önce il abisi olarak Harun Çelik vardı. Daha sonra il abisi olarak Abdulkadir Baş vardı. Benim altımda emniyet ablası, doktor ablası, hemşire ablası filan vardı. Bunlar bana bağlı çalışırdı. Benden sonraki il ablası bana il abisi olan Abdulkadir Baş'ın 2016 yılının mayıs ayında Almanya'ya kaçtığını söyledi.'



FETÖ'nün MEB yapılanması kapsamında zümre başkanlarının görevleri kendisinden aldığına dikkati çeken İlknur B, 'Zümre başkanı sıfatıyla S.K'dan da görevler verildiğini biliyorum. Verilen görevler gizlidir. İl ablası yapı üyeleriyle yaptığı görüşme hakkında bilgi vermezdi. Benim grubumdan ayrılan veya başka bir birime geçenler il ablası tarafından gizli tutuluyordu. İl abisi ve ablası bilirdi. Benim grubumda kod adı kullanılmadı.' şeklindeki bilgileri paylaştı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün MEB yapılanmasının şeması ortaya çıkarılmıştı. Şema, son yapılan çalışmalarla detaylandırıldı. Kaynak : AA