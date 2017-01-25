Faturayı ödemeyenin elektriği artık kesilmeyecek

CLK Uludağ Elektrik, hayata geçirdiği Esnek Fatura uygulaması ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki müşterileri ile Türkiye genelinde 81 lira üzeri fatura ödeyen serbest tüketici müşterilerin yüzünü güldürecek. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla yeni projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını vurgulayan CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, müşterilerden gelen önerilere çok önem verdiklerini ve titizlikle değerlendirdiklerini vurguladı.



"Son ödeme tarihini kendin belirle"



Fatura son ödeme tarihleri ile ilgili memur, emekli gibi farklı kategorideki müşterilerden gelen talepleri gündeme aldıklarını belirten Aytac, "Fatura son ödeme tarihleri mevzuata göre sayacın okunduğu güne 10 gün ilave edilerek tespit edildiği için, memur, emekli veya diğer ücretli çalışanların maaş ödeme tarihlerine denk gelemeyebiliyordu. ’Esnek Fatura’ uygulamamız ile müşterilerimiz fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebilecekler ve geç ödeme kaynaklı olarak yansıyan gecikme zammı, elektriğin kesilmesi gibi sıkıntıları yaşamayacaklar” dedi.



"Fatura limitini kendine göre ayarla"



Genel Müdür Ali Erman Aytac, ’Esnek Fatura’ uygulamasıyla müşterilerinin fatura alt limitini de belirleyebileceklerini ifade etti.



Aytac, “Ayarlanabilir fatura alt limiti ile özellikle yazlık ve kışlık evleri olan müşterilerimize müjde vermiş oluyoruz. Çünkü belirli dönemlerde evlerinde bulunmadıklarında buzdolabı, derin dondurucu gibi beyaz eşyaların tüketimi nedeniyle düşük de olsa faturalar oluşuyor. Bunları takip ve ödeme zahmetine sebep oluyor. Yeni uygulamayla birlikte müşterilerimizin kendi belirleyecekleri tutara kadar fatura oluşmayacak ve dolayısıyla bu küçük faturalar sebebiyle oluşan sıkıntılar ortadan kalkacak” şeklinde konuştu.



"Düzenli ödeme yapanlara ayrıcalık"



Müşterileri ödeme alışkanlıklarına göre gruplandırdıklarını ve elektrik faturasını düzenli ödeyen müşterilerine ayrıcalık tanınacağını belirten Aytac, "Faturasını düzenli olarak ödeyen müşterilerimiz, unutma, otomatik ödeme talimatında yaşanan sıkıntı, hesapta para olmama gibi nedenlerle fatura ödemesini geciktirseler dahi elektriği kesilmeyecek ve dolayısıyla bu tüketicilerden kesme bağlama ücreti alınmayacak. Faturasının son ödeme tarihi geçtiğinde bu durum otomatik arama ve SMS ile hatırlatılacak. Müşterilerimiz, fatura ödemelerini düzenli olarak yapmaya devam ettiği müddetçe uygulamadan faydalanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.



Yeniliklerden faydalanmak isteyen müşterilerin, www.clkuludag.com.tr internet adresi üzerinde bulunan online.clkuludag.com.tr online işlem merkezi, 444 6 646 telefon numaralı çağrı merkezi ve Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) üzerinden başvuruda bulunabileceklerini belirten Aytac, uygulama ile ilgili tek gerekliliğin aboneliğin fiili kullanıcının üzerine olması olduğunu belirtti.



Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 10 Bölge Yönetmenliği, 70’i aşkın Müşteri İşlem Merkezi, Türkiye’nin diğer şehirlerindeki acenteleri ve faaliyete geçecek Yetkili İşlem Merkezleri(YİM) ile hizmet veren CLK Uludağ Elektrik bu uygulamadan yaklaşık 3 milyon kişinin faydalanabileceğini vurguladı. Kaynak : İHA