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Erdoğan​'dan Madagaskar'a FETÖ uyarısı

Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan​, FETÖ'nün Madagaskar'da da örgütlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları değerlendirdik ve gerekli adımlar atılacak. Adının içinde Türkiye olan ama büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruma itibar etmeyin" dedi.

Siyaset / 25 Ocak 2017 Çarşamba 17:59
Erdoğan​'dan Madagaskar'a FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

Demokrasi, istikrar ve kalkınma yolunda ilerleyen Madagaskar'ın çok daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Madagaskar'la ekonomik kalkınmada paylaşacağımız bir çok tecrübe bulunuyor.
Her alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hem ekonomik hem diplomatik gücümüzü, dostlarımızla paylaşmaya önem veriyoruz.

Türkiye ile Madagaskar arasındaki ticaret, potansiyeli yansıtmıyor. Şirketlerimiz Madagaskar'ın alt ve üst yapısına önemli katkılar sağlayabilir

FETÖ'nün Madagaskdar'da da örgütlenmeleri var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları değerlendirdik ve gerekli adımlar atılacak. Adının içinde Türkiye olan ama büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruma itibar etmeyin.

CumhurbaşkanıFetö Terör ÖrgütüTürkiyeMadagaskarRecep Tayyip Erdoğan


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