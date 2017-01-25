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El Bab’da Türk askerlerine roketli saldırı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

Güncel / 25 Ocak 2017 Çarşamba 18:58
El Bab’da Türk askerlerine roketli saldırı

DEAŞ terör örgütü unsurları öğleden sonra El Bab bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana roket atarlı saldırı düzenledi.

Birlikte bulunan bazı Türk askerlerinin yaralandığı saldırı sonrası DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alındı.

Saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden tahliyesine başlanırken, tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Kilis'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

Terör ÖrgütüFırat KalkanıSaldırı


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