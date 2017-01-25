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Danimarka’da satacaklardı

Terör örgütü IŞİD’in elinde bulunan Suriye’nin dünya mirası antik kenti Palmira’dan çalınan tarihi eserler Danimarka’da satılmak isterken ortaya çıktı.

Dünya / 25 Ocak 2017 Çarşamba 13:41
Danimarka’da satacaklardı

Antik eserlerin piyasada dolaşan resimlerini ele geçiren Danimarka polisi soruşturma başlattı.

Bir kaç hafta önce de İsviçre'nin Cenevre serbest liman bölgesinde satılmak üzere depolanmış, Suriye'nin Palmira kenti ile Libya ve Yemen'den kaçırılan tarihi eserler ele geçirilmişti.

Satışa çıkarıldığı belirlenen tarihi eserlerin resimleri arasında el yazması orijinal Kur'an-ı Kerim örneği de bulunuyor. Resimde görülen Kur'an-ı Kerim örneğinin orijinal olması durumunda karaborsa piyasada milyon dolara satılabileceği belirtildi. Ancak resimleri inceleyen Kopenhag The David Collection müzesi uzmanı Joachim Meyer satışa sunulan Kur'an örneğinin sahte olabileceğini söyledi.



Resimleri ele geçirilen Palmira'dan kaçırılmış tarihi eserler arasında bulunan antik ilaç şişelerinin ise yüzbinlerce dolara satılabileceği belirtiliyor.

Eserlerin fiziki olarak Danimarka'da olabileceğine inanmayan Danimarka polisinin, adı geçen tarihi eserlerle ilgili uluslararası polis örgütü Interpol'den de ayrıntılı bilgi alamadığı öğrenildi.

Özellikle savaş bölgelerinden kaçırılan tarihi eserlerin terörün finansmanında kullanılmak üzere uluslararası kara borsada satılmaya çalışıldığı biliniyor. Terör örgütü IŞİD de bu yöntemi sıklıkla kullanıyor.

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