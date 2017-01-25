Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması

Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, yaklaşık 150 iş adamı ile Madagaskar'a geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarımda, enerjide neler yapabiliriz, bunları konuştuk' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Şüphesiz burada önemli olan aynı hedef etrafında kenetlenebilmektir. Birlik, güçtür, kuvvettir. Bir ve beraber olunduğunda aşılamayacak engel yoktur. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Biraz sonra da iş adamları ile bir araya geleceğiz. 2005 yılında sadece 12 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 60 milyon dolara yükseldi. İki ülkenin gerçek potansiyeli bu rakamın çok üzerinde. Türk havayollarının seferleri ile bu rakam yükselecek. Ulusal Kalkınma Projelerine Türk müteşebbislerinin ilgi duyacağına eminim.



Dünyada ikinci sırada olan müteahhtilerimizin ciddi yatırımları olacağını düşünüyorum. Türkiye-Madagaskar İş Forumuna da iştirak edeceğiz. Madagaskar büyük bir potansiyel barındırıyor.



'BİZ BİR DARBE YEDİK, SİZ DE YEMEYİN'



Sayın Cumhurbaşkanı ile 15 Temmuz gecesi ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile ilgili konuştum. Kıymetli dostuma örgütle ilgili belgeler verdim. Bu yapı sadece Türkiye'de değil, 40 yılda devletimizin bütün kademelerine sızmak suretiyle darbe teşebbüsünde bulundu. Şahsım ve başbakanımızı hedef almak suretiyle ülkemizin silahlarıyla kendi vatandaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. 248 vatandaşımızı şehit ettiler. Bunlar dünyanın 170 noktasında faaliyet gösteriyor. Dostlarımıza dedik ki; biz bir darbe yedik, siz de aynı darbeyi yemeyin. Bununla ilgili olarak Maarif vakfını kurduk. Sizin eğitim bakanlığınızla maarif vakfı müşterek çalışacak Malgaş gençliğiniği böylece kurtarmış oluruz.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ



Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum. Ülkemize döndükten sonra zannediyorum ki meclis başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına parlamentodaki bu gelişmeleri ulaştırmış olması lazım. Bizde değerlendirmelerimizi hemen yapacağız. Milletimizin de beklentisi budur. Atılan bu kararlı adımı bizde TBMM'ye tekraren göndereceğiz.



Tabii muhalefet anayasa mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, niye oraya gidiyorsun demeye hakkımız yok. Bunlara alışığız. Temenni ederim ki anayasa mahkemesi de bu konuda kararını verir. Çünkü milletimiz yoğun bir heyecanla atacakları bu adımın heyecanı içinde. İnşallah milletimiz için hayırlı olur.



ASTANA ZİRVESİ-SURİYE'DE ÇÖZÜM YAKIN MI?



Öcelikle Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin önce Moskova'da 20 Aralık'ta yaptıkları ortak açıklamaya ve BMGK kararına uygun olarak Suriye rejimi ve silahlı muhalif gruplar arasındaki Astana'daki görüşmeleri destekledikleri ve atacakları adımları konuştular. Suriye'de askeri bir çözüm olmayacağına ve BMGK kararlarının tamamının uygulanması şekliyle çözüme ulaşılacağını ifade ettiler.

