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Bitlis'te 6 terörist öldürüldü

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 13-25 Ocak tarihleri arasında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, 9 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Güncel / 25 Ocak 2017 Çarşamba 17:12
Bitlis'te 6 terörist öldürüldü

TSK, 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, 13-25 Ocak 2017 tarihleri arasında, Bitlis ili Merkez İlçesi Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar ve Başmaklı bölgelerinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu’nun icra edildiği bilgisini paylaştı. Operasyon süresince toplam 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, operasyonda biri 5 odalı olmak üzere toplam 9 adet sığınak, 1 adet avcı boy çukuru, 1 adet malzeme deposunun tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen silah ve malzemeler şu şekilde:

“5 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet el bombası, 19 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 238 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 48 adet Kannas fişeği, 60 adet M-16 Piyade Tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 2 adet akü, 144 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloğu, 35 adet tüp, yaklaşık 500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi."

Kaynak : İHA

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