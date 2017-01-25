Şimşek kaleme aldığı yazısında, 'bazı CHP'liler, özellikle de Kılıçdaroğlu ve yönetimine tepkili olanlar, referandumda “evet” oyu vereceğini gizlemeye bile gerek duymuyor' dedi.



Latif Şimşek 'Bu yöndeki kararını, Deniz Baykal'a açıklayan bir partili ise Baykal'dan, “Elbetteki herkesin kendi tercihi. Ben kimseye ‘evet' ya da ‘hayır' verin diyemem” cevabını alıyor' ifadelerini kullandı.



İşte Latif Şimşek'in Baykal: Kimseye 'evet veya hayır verin' diyemem! başlıklı yazısı;



Son günlerde Baykal'ın ziyaretine giden yakın çevresine, “Bu iş böyle gitmez CHP'nin sorunlarını olağanüstü kurultay çözer” dediği kulaktan kulağa yayılıyor. Baykal'ın yakın çevresi ise bu sözleri, “Olağanüstü kurultay için start” şeklinde okuyor.



Deniz Baykal, önceki gün Fransa'ya giderken, kendini uğurlamaya gelen bir grup CHP'li ile sohbet etti. Bu sohbetin ana konusu da, “Ne olacak bu partinin hali” ydi. CHP'nin son yıllarda Türk siyasetinde nerdeyse “yok” mertebesinde olduğunu anlatan Baykal, “Partiyi mahvettiler. Asırlık CHP tanınmaz hale geldi. Kimin ne dediği, neyi savunduğu belli değil” yorumunu yaptı.



Baykal, doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef almıyordu. Genel olarak parti yönetiminin, CHP'li seçmeni umutsuzluğa sürüklediğini, iktidar umudunu tamamen kaybettiğini söylüyordu. CHP yönetiminin girift ilişkilere girmesini hazmedemiyor ve şöyle diyordu: “FETÖ ile işbirliği yaparak Ak Parti'yi yönetimden uzaklaştıracaklarını sandılar. Bu büyük bir hataydı. CHP'nin entelektüelleri parti ile arasına kalın duvarlar ördü. Özellikle yerel yönetimlerde, büyük yanlış yaptılar. Bütün belediyelerden akortsuz sesler geliyor.”



Baykal'a yıllardır gönülden bağlı olan CHP'liler, “Efendim niye masaya yumruğu vurmuyorsunuz o zaman? Yeter artık deyip ipleri ele almıyorsunuz?”



Baykal şöyle cevap veriyor. “Masaya yumruğu vurduğunuz zaman o masayı devirip, yeni masa kurmanız gerekir. Bu CHP'ye zarar verir. CHP'de bugüne kadar sorunları kurultaylar çözdü, yine çözecek.”



BU ŞARTLAR ALTINDA KİMSEYE ‘EVET' YA DA ‘HAYIR' VERİN DİYEMEM!

Bazı CHP'liler, özellikle de Kılıçdaroğlu ve yönetimine tepkili olanlar, referandumda “evet” oyu vereceğini gizlemeye bile gerek duymuyor. Bu yöndeki kararını, Deniz Baykal'a açıklayan bir partili ise Baykal'dan, “Elbetteki herkesin kendi tercihi. Ben kimseye ‘evet' ya da ‘hayır' verin diyemem” cevabını alıyor.



Baykal CHP'nin Anayasa Değişikliği görüşmeleri sırasında, mecliste yaptığı eylem ve tutumlardan da rahatsız olduğunu hissettiriyor. “Vatandaş kavga istemiyor. Bu tür görüntüler siyasi partilere getiri sağlamaz. Aksine götürür” yorumunu yapıyor.



Baykal, CHP yönetiminin hem parti tabanından hem de vatandaştan kopuk olduğunu ise bir partilinin yakınması üzerine söylüyor. Bir partili, Baykal'a, “Ne milletvekillerine, ne parti yöneticilerine hiç kimseye ulaşamıyoruz” diye serzenişte bulunuyor. Baykal'ın cevabı ise oldukça ilginç, “CHP tabanı, Genel Başkan yardımcılarının isimlerini bile bilmiyor. Ulaşamazsınız tabii.”



Görünen o ki; CHP referandum sürecinde “Hayır” propagandası yapmakta zorlanacak. Ankara, İstanbul ve İzmir dışında CHP'lilerin kafası oldukça karışık. CHP'liler niye “Hayır” diyeceklerini tam olarak anlamakta zorluk çekiyor. Bir çok CHP'li, anayasa değişikliğine, “Düzenlemeyi Ak Parti getirdiği” için karşı çıkıyor. Değişikliğin içeriğini inceleyen ve araştıran CHP'lilerin kafası karışıyor. Bu kadar önemli bir değişikliğe, partizanca bir tutumla karşı çıkmayı, vicdanen doğru bulmayanlar var.



Bana bilgi veren, CHP'li bir arkadaşım, Genel Merkez'in yaptırdığı anketlerde, “Evet” oylarının açık ara önde gittiğini söyledi. Bu durum, CHP'nin meydanlardaki performansını olumsuz etkileyecektir. Sonucu değiştiremeyeceklerse, aşırı çaba göstermenin yorgunluktan başka bir getirisi olmayacaktır. CHP cenahından son bir not; CHP'nin bir çok ağır topu, “Evet-Hayır” kampanyalarında meydanlarda olmayacak!



Bir başka önemli tespit de şu olmalı; CHP ilk kez bir seçime, yanında FETÖ'nün desteği olmadan gidiyor.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel