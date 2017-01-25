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Başkent'te FETÖ/PDY operasyonu

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ile Yargıtaydan ihraç edilenlerden Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 52 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 26'sı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel / 25 Ocak 2017 Çarşamba 12:23
Başkent'te FETÖ/PDY operasyonu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde, OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Yargıtay'dan ihraç edilen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında katip ve memurların da bulunduğu eski Yargıtay çalışanı 26 kişiyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının FETÖ/PDY üyelerinin 'haberleşme ağı' ByLock'u kullandıkları belirlendi.

Operasyonların devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. Kaynak : AA

Ankara Emniyet MüdürlüğüFetö Terör ÖrgütüYargıtay


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