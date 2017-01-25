Bakan'dan emeklilere promosyon müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nın işleyişiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlerinden, video konferans yöntemiyle bilgi aldı.



SGK'nın toplantı salonundan, 81 il arasından belirlediği Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Rize ile bağlantı kuran Müezzinoğlu, il müdürlerine sosyal güvenlik ve istihdamla ilgili çeşitli sorular yöneltti.



'Çat kapı' ziyaret talimatı

Program kapsamında bakanlık yöneticilerinin yapması gereken ev ziyaretlerini yeterli bulmayan Müezzinoğlu, SGK ve İŞKUR il müdürlerine, toplumun farklı kesimlerinden daha çok vatandaşı 'çat kapı' ziyaret etmeleri talimatını verdi.



Ziyaretlerin habersizce yapılması halinde işçi, emekli ve engellilerin gerçek yaşam şartlarının görülebileceğini belirten Müezzinoğlu, 'İl müdürlerimizin, özellikle hafta sonları eşlerini de alarak emekli, engelli, asgari ücretli, gazi, şehit yakını, işsiz ve beyaz yakalılar olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlarımızın evlerini ziyaret etmesi gerekiyor. Onların sorunları, talep ve önerileri bizim için çok önemli.' diye konuştu.



Müezzinoğlu, il müdürlerine, daha çok sahada olmaları, işçi ve işverenlerle görüşmeleri talimatını da vererek, 'istihdam seferberliği'nin bu şekilde başarıya ulaşacağını söyledi.



'İnşallah mart ayında alacaklar'

İstihdamın kendileri için en önemli konu başlığı olduğunu, bu kapsamda 'istihdam seferberliği' başlattıklarını vurgulayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

'2017'yi istihdam açısından 2016'dan çok daha iyi noktaya getireceğiz. Çünkü 2016 millet olarak olağanüstü sıkıntı ve sorunlarla mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Bir, iki ay daha işsizlik oranlarında hafif bir artış olsa bile, özellikle 2017'nin ocak, şubat, mart aylarındaki istihdamı, geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi noktalara taşıma katkılarını sağlamış olacağız.'

Bakan Müezzinoğlu, Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Nuri Aktaş'tan çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Aktaş'ın bir emeklinin evini ziyaret ettiğini belirtmesi üzerine Müezzinoğlu, 'Emeklilerimiz promosyon bekliyorlar mı?' dedi. Aktaş'ın 'bekliyorlar' yanıtı üzerine Müezzinoğlu, 'İnşallah mart ayında alacaklar' müjdesini verdi.



Engelli istihdam oranı memnun etti

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin'in, ziyaret ettikleri bir vatandaşın 'emekliliği sırasında işvereninin yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle kıdem tazminatının yarısını alamadığını' ilettiğini aktarması üzerine Müezzinoğlu, 'Bu şunu gösteriyor, bizim en kısa sürede kıdem fonunu kurmamız lazım. Sendikalı olsa bile, kıdem fonu kurulmadığı sürece patronun koşullarına göre sorunlar yaşayabiliyor.' ifadelerini kullandı.



Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin'in kentte engelli istihdam oranının yüzde 96 seviyesinde olduğunu dile getirmesini memnuniyetle karşılayan Müezzinoğlu, en yakın zamanda Gaziantep'i ziyaret edeceğini belirtti.



İl müdürlerine, yapılandırmaya başvuran vatandaşların ödeme yapıp yapmadıklarını takip etmeleri talimatı da veren Müezzinoğlu, yapılandırmanın hem vatandaş hem de kendileri için önemli olduğunu söyledi.



Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan ve bakanlık bürokratları katıldı.