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Ankara beyaza büründü

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm kenti beyaz örtüye bürüdü.

Yaşam / 25 Ocak 2017 Çarşamba 09:03
Ankara beyaza büründü
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Ankara'da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde geldi.

Kar yağışı tüm kentte etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Soğuk havanın da etkisiyle Kuğulupark'ın havuzu dondu. Kuğular, buz tutan havuzun üzerinde yürüyerek hareket etti.

Şehrin bazı noktalarında oluşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi kısalan sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Kaynak : İHA

Kar Yağışı


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