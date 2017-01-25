Almanlar bu yıl tatillerini ülkelerinde geçirecek

Statista piyasa araştırma kuruluşu tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında, Almanların geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tatillerini kendi ülkelerinde geçirmek istedikleri belirlendi.



Almanların kendi ülkelerinde tatillerini yapmalarının en büyük gerekçesinin güvenlik endişesinden kaynaklandığı açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda 5 milyon Alman turistin tatilini geçirdiği Türkiye'ye Almanların bu yıl bir önceki yıl olduğu gibi sıcak bakmadığı, bunun da en büyük gerekçesinin terör olaylarından kaynaklandığı kaydedildi.



Statista'nın anketine göre, Almanların son iki yılda Türkiye ve Mısır'a olan ilgileri terör yüzünden ciddi manada geriledi. Ankete katılanların yüzde 71'i Türkiye'de güvenliğin kötüleştiğini ifade ederken, yüzde 23'ü aynı şartların devam ettiğini ve yüzde 5'i ise durumun iyileştiğini belirtti.



Kaynak : İHA