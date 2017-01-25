Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede

Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, görevden uzaklaştırıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış Silivri Cezaevinden Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilmişti.



Türk bugün, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Cezaevinden jandarma ekipleri tarafından alınarak ilk önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.



Türk'ün, sağlık raporu için heyete girdiği öğrenildi.









Kaynak : İHA