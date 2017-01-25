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Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede

Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirildi.

Güncel / 25 Ocak 2017 Çarşamba 12:49
Ahmet Türk, heyet raporu için hastanede

Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, görevden uzaklaştırıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış Silivri Cezaevinden Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilmişti.

Türk bugün, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Cezaevinden jandarma ekipleri tarafından alınarak ilk önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Türk'ün, sağlık raporu için heyete girdiği öğrenildi.




Kaynak : İHA

Sağlık RaporuAhmet Türk


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