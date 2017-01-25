5 bebekten biri yetersiz besleniyor

Gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük 200 milyonu aşkın çocuk kötü besleniyor ve her yıl 1-2 milyon çocuk, kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise her beş bebekten birinde kronik kötü beslenme var. Sağlıklı bir nesil için, bebekler için doğru beslenme önerileri sunan Dr. Seda Genç, “Kötü beslenme, anne sütünün erken bırakılması, çocukların besin ve besin ögesi gereksinmelerinin yeterince karşılanamaması, yoksulluk ve hijyen eksikliğine bağlı oluşan sık enfeksiyonlar nedenleriyle ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda zihinsel yetenek kaybına, sık enfeksiyonlara, kalıcı zihinsel ve bedensel özürlere neden olabilmektedir” bilgisini verdi.



Anne sütünün önemi büyük



0-2 yaş döneminde beyin gelişiminin yüzde 90'ının tamamlandığını ve bağırsak florasının erişkin hale geldiğini belirten Dr. Genç, şunları söyledi:



“Bu dönemde oluşabilecek büyüme geriliğinin ilerleyen dönemlerde telafisi zordur. Dolayısıyla bu dönemdeki beslenme hem bebek hem de erişkin dönem sağlığının belirleyicisi olmaktadır. Bebek beslenmesinde, ilk 6 ay anne sütü, su ihtiyacı dahil olmak üzere bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögesi gereksinmelerini karşılar. Ayrıca ishal ve diğer enfeksiyonlara karşı doğal koruyucu maddeler içerir. Ancak ilk 6 ay sonrası tek başına anne sütünün bebeğin besin ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Anne sütünün yetmediği bu dönemde bebeğin demir, çinko gibi mikro besin öğelerinde eksiklikler oluşmaması, çiğneme ve konuşma becerisinin gelişmesi, ağız ve dil koordinasyonunun artması ve farklı tatlara alışması için anne sütü ile birlikte ek gıdaların da verilmesi gerekir.'



Örnek bebek menüsü



“6'ıncı ay sonrası anne sütünün yanında ek gıdalara, çorba, yoğurt ve meyveyle başlanabilir” diyen Dr. Seda Genç örnek bebek menüsünü ise şöyle anlattı:



“6-12 ay arası bebeğe; sıvı yağ ile hazırlanan sebze çorbaları ve tahıl püresi, kıyma ya da yumurta sarısı ile hazırlanmış yemekler, yoğurtlu çorbalar, mercimek, pirinç, bulgur, havuç, patates, domates, kuru soğan ve sıvı yağ ile hazırlanan çorbalar ile ekmek, muhallebi ya da sütlaç (pirinç unu, pirinç, yumurta, süt, şeker, sıvı yağ ile hazırlanan), taze mevsim meyve suları ya da ezmeleri verilebilir. Çay, bitki çayları, bal, bakla gibi besinler 0-1 yaş arasındaki çocuğa verilmez.”



12 ay-2 yaş arası



Bebeklere 12'inci ayından sonra verilmesi gereken besinleri açıklayan Dr. Seda Genç, “Peynir, ekmek (lavaş) ve taze sebze (domates, biber gibi), sıvı yağ ile hazırlanmış kıymalı ya da tavuklu sebze yemeği (patates, kabak, ıspanak gibi) ve yoğurt, ekmek, sıvı yağ ile hazırlanan kuru baklagil yemeği (kuru fasulye, nohut gibi) ve ekmek (pirinç pilavı, bulgur pilavı), kıyma ya da yumurta sarısı, sebze eklenmiş, pirinç ya da bulgur ile hazırlanmış yemekler (kabak dolma, biber dolma, sulu köfte vb.), yoğurtlu çorbalar (tarhana, yayla) ve ekmek, ızgara köfte, pilav (makarna, patates vb.), yumurta, domates, biber, peynir, sıvı yağ ile hazırlanan menemen, yumurta, peynir (ya da domates, biber, patates, havuç gibi) ile hazırlanan omlet ve ekmek, mevsimine göre taze sebze, meyve verilebilir. Çocuğun su ihtiyacını karşılamak için ayran, kaynatılmış su veya taze sıkılmış meyve suyu verilebilir” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA