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40 günlük bebeğini önce silahla vurdu, ardından...

İstanbul Fatih’te 40 günlük bebeğini öldürmek isteyen bir kadın önce bebeğinin karnına ateş etti, ardından denize attı. Kadın polise teslim olurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 16:07
40 günlük bebeğini önce silahla vurdu, ardından...

Edinilen bilgilere göre olay, Eminönü’nde dün sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. isimli kadın ikinci eşinden bir bebek dünyaya getirdi. Bebek doğduktan kısa bir süre sonra S.K.’nin eşi bebeği istemediğini söyledi.

Bunun üzerine S.K. 40 günlük bebeğinin karnına evde bulunan kuru sıkı silahla ateş etti. Bebeğin hala hayatta olduğunu gören kadın Eminönü sahiline gelerek bebeğini denize attı.

Kadının denize bir şeyler attığını gören güvenlik görevlileri olay yerine gelerek durumu kontrol etti. S.K. görevlilere, denize çocuğun bezlerini attığını söyledi.



Daha sonra bebeğini öldürdüğü için pişman olan S.K. dün gece yarısında emniyete giderek teslim oldu.

S.K.’nin çocuğunu denize attığı söylemesi üzerine üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Ardından kadının ifadeleri doğrultusunda denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Deniz polisi dalgıçlar, bebeğin denize atıldığı bölgede uzun süre arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda bebeğin cesedine ulaşılamadı.

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.K.’nin ilk evliliğinden 3 yaşında bir çocuğu daha olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : İHA

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