USD (Alış - Satış) : 3,75 - 3,76 EURO (Alış - Satış) : 4,03 - 4,04

11 kişiye hala ulaşılamadı

Otelin enkazından 18 kişinin cesedi çıkarıldı Kayıp 11 kişi aranıyor.

3. Sayfa / 25 Ocak 2017 Çarşamba 03:24
11 kişiye hala ulaşılamadı

İtalya'nın orta kesiminde bir hafta önce meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otelin enkazından cesedi çıkarılan kişilerin sayısı 18'e yükseldi.

Çığ düşen Hotel Rigopiano enkazında, kayıp kişileri bulmak üzere 6'ncı günü geride kalan çalışmalara dair Pescara Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ana kadar 18 kişinin cesetlerinin çıkarıldığı bildirildi. Son çıkarılan cesetlerle kayıp sayısı da 11'e indi.

Arama kurtarma ekiplerinin halen enkaz altında kayıpları bulma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Olayın üzerinden 40 saati aşkın süre geçtikten sonra geçen cumartesi günü 11 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, geçen hafta çarşamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çığ düşmüştü.

Öte yandan, Rigopiano'daki otelin enkazında arama çalışmalarını sürdüren ilk yardım ekibine bir üzücü haber de çığ bölgesinin yakınında düşen helikopterden geldi. Bacağı kırılan bir kayakçıyı aldıktan sonra dağa düşen helikopterdeki 6 kişiden kurtulan olmadı. Kaynak : AA

Depremİtalya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı