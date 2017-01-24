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Yüzyılın ihanetinde yeni gelişme

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da askerlere açılan dava, Silivri Cezaevi'nde dün başladı.

Güncel / 24 Ocak 2017 Salı 02:35
Yüzyılın ihanetinde yeni gelişme

15 Temmuz gecesi Sabiha Gökçen’i ele geçirmeye kalkan askerlere açılan dava, Silivri’de başladı. Cuntacıların Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’ten kalkan uçağının buraya inmesi ihtimaline karşı, havalimanını bastığı belirtildi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kalkışma gecesi Maltepe Nurettin Baransel Kışlası'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek için çıkan 28'i rütbeli 62 askerin yargılandığı davada, 28 sanık ve tutuksuz 34 erden 15'i duruşmada hazır bulundu.

TUTUKSUZ ERLER, EL BAB'DA

Mahkeme başkanı Ali Öztürk, tutuksuz erlerin duruşmaya çağrılması amacıyla, görev yaptıkları Nurettin Baransel Kışlası'ndaki 2'nci Zırhlı Tugay'a yazı yazıldığını söyledi. Bu birliğin Gaziantep'e taşınması nedeniyle buraya ikinci kez yazı yazıldığını belirten Öztürk, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'da görev yaptığı ve sınır ötesinden sanıklara tebligat yapılamadığı yönünde bilgi verildiğini aktardı.

ERDOĞAN'I BEKLEMİŞLER

Darbecilerin, Marmaris'teki otelinde suikastçılarca bulunamayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na değil de Sabiha Gökçen'e inebileceği ihtimalini değerlendirdikleri ve bu nedenle de havalimanını ele geçirmek istediği vurgulandı.

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