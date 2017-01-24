Yahoo'nun Verizon'a satılması ikinci çeyreğe kaldı

İnternet hizmetleri şirketi Yahoo'nun ABD'li iletişim devi Verizon'a satışının yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.



Yahoo firması tarafından yapılan 2016 yılı dördüncü çeyrek bilanço açıklamasında, şirketin ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve en yaygın internet servisi sağlayıcılarından Verizon'a satışının bu yılın ilk çeyreği yerine ikinci çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtildi.



Açıklamada, satışın tamamlanmasına ilişkin, 'Gerekli şartların yerine getirilmesi kapsamında hala çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.' ifadesine yer verildi.



Verizon geçen yıl temmuz ayında Yahoo'yu 4,83 milyar dolara satın alacağını açıklamış ancak Yahoo'nun 2013 yılında 1 milyar, 2014'te de 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğinin duyurulmasının ardından satışla ilgili pürüzler çıkmıştı.



Yahoo'nun Verizon tarafından satın alınması, bu şirketin sahip olduğu nakitle Çinli e-ticaret devi Alibaba Group ve Yahoo Japonya'daki hisseleri ve çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor.



Satış anlaşmasının tamamlanmasının ardından Yahoo'nun yeni isminin Altaba Inc. olması bekleniyor.



- Yahoo'nun net kar ve gelirinde artış



Yahoo'dan yapılan açıklamada, ayrıca şirketin 2016 yılı dördüncü çeyreğindeki net kar ve gelirin arttığı görüldü.



Buna göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 1,47 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 1,27 milyar dolar gelir elde etmişti.



Yahoo, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 162 milyon dolar net kar elde etti. Şirketin zararı bir önceki yılın aynı döneminde 4,4 milyar dolar olmuştu.



Net kar ve gelirdeki artışın ardından Yahoo'nun hisse başına değeri, New York borsasının kapanmasından sonra gerçekleştirilen sınırlı işlemlerde yüzde 1,9 artış kaydederek 43,20 dolara kadar ulaştı. Kaynak : AA