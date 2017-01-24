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WhatsApp'a 3 yeni özellik geldi

WhatsApp bir süre önce Android’ler için hayata geçirdiği özellikleri iOS’lar için de yayına aldı.

Teknoloji / 24 Ocak 2017 Salı 18:52
WhatsApp'a 3 yeni özellik geldi

Whatsapp bir süre önce Android’ler için hayata geçirdiği internet bağlantısız mesaj gönderme ve tek seferde 10’dan fazla fotoğraf paylaşımı özelliklerini iOS’lar içinde yayına aldı.

Üç yeni özellik geliyor Whatsapp iOS sürüm güncellemesi ile aktif internet bağlantısı yokken de “Gönder” butonu aktif halde olacak. Bu sayede internet bağlantısı yokken de mesaj gönderilebilecek. Mesajlar, internet bağlantısı tekrar aktif hale geldiğinde karşı tarafa iletilecek. Eklenen ikinci özellik ise depolamayla ilgili.

Yeniden tasarlanan veri kullanım ekranı sayesinde telefonun depolama alanı daha rahat yönetilebilecek. Belirli bir sohbetteki istenen mesaj tipleri ayarlardan temizlenebilecek. Son güncelleme ile gelişen son özellik ise dosya paylaşım sayısına getirilen artış Daha önceden tek seferde 10 fotoğraf gönderilebilirken, bu güncelleme ile tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderimi mümkün hale getirildi.

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