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Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası

Türkiye, nisan ayında yapılacak referanduma beklerken eski futbolcu Rıdvan Dilmen​, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' ​kampanyası​ başlattı.

Siyaset / 24 Ocak 2017 Salı 22:14
Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.

Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, 'Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım' dedi.

Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, 'Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu.

Rıdvan Dilmen 'evet' kampanyası başlattı
Arda'nın Dilmen'e cevabı ise gecikmedi. 'Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım' diyen Arda, 'Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim' ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in kampanyasına Arda'dan destek
Arda'nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, 'Güçlü bir Türkiye için ben de varım' sözleriyle şarkıcı Murat Boz'a seslendi.

Burak Yılmaz'dan evet kampanyasına destek
Murat Boz'dan da cevap gecikmedi. Kampanya çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Murat Boz'dan 'evet' kampanyasına destekLİNÇ GECİKMEDİ

Kampanyayı başlatan Rıdvan Dilmen için sosyal medyada linç kampanyası başladı.







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